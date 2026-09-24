Rankas som största talangen - i hela NHL

Ivar Stenberg har redan gjort avtryck under försäsongen i NHL för sitt San Jose Sharks. I somras skrev han sitt första rookiekontrakt och har gjort både mål och assist under försäsongsmatcherna.

Nu rankas han som den största talangen i NHL av Sportsnet .

Varje år gör Sportsnet en lista där de rankar 23 talanger som är under 23 år och inte har gjort sin NHL-debut ännu. På årets lista rankas Stenberg som nummer ett framför en rad stora namn, bland annat draftettan Gavin McKenna som gick före Stenberg i 2026 års draft.

"Snacka om ett enkelt beslut"

En del av motiveringen lyder:

"Snacka om ett enkelt beslut. Stenberg är lika defensivt skicklig som han är offensivt begåvad – det vill säga väldigt. I Frölunda HC i SHL, en liga som är mer känd för struktur och försvarsspel än för sprakande målkalas, noterades Stenberg för 11 mål och 33 poäng, vilket innebar en av de mest produktiva säsongerna någonsin av en spelare som är 18 år eller yngre. (Så fort ditt namn kan nämnas i samma andetag som bröderna Sedin vet du att du gör något rätt.) Utöver sitt imponerande ligaspel glänste Stenberg även på den internationella scenen. Han stod för 10 poäng på sju matcher i Sveriges guldvinnande JVM-lag i vintras, för att sedan snitta en poäng per match och sluta trea i lagets interna poängliga när han debuterade i Tre Kronor på seniornivå under VM."

Viggo Björck på sjätteplats

På listan finns även Viggo Björck med på plats nummer sex. Precis som Stenberg har Björck gjort stora avtryck under försäsongen för sitt Winnipeg Jets. Sportsnets motivering om Björck lyder:

"Ljuspunkten i Jets annars besvikande säsong förra året var att de kunde välja Björck tidigt i draften, och han har varit ett stort utropstecken på Winnipegs träningsläger efter en offseason präglad av oro inför en avgörande säsong för att vända skutan. Björck glänste under talangturneringen i Gatineau tidigare den här månaden, där hans enorma talang och kreativitet visades upp för fullt – bland annat genom en passning mellan benen samt ett mål köksvägen. Men låt dig inte luras av de spektakulära numren eller hans nätta kroppsbyggnad – Björck, som kan spela både center och ytterforward, räds inte att gå in där det gör ont och gör ett riktigt bra jobb i defensiven också. Han är en så komplett offensiv talang som det överhuvudtaget går att hitta i draftklassen 2026, och efter en hittills imponerande insats på träningslägret tyder allt på att han inleder säsongen med Jets."