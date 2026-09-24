Vändningen: Debuterar – redan i kväll

Oliver Wahlstrom debuterar för Djurgården i kväll.

Foto: Adam Hunger/AP/Alamy

Tidigare i veckan kommunicerade Djurgården att debuten skulle dröja för spetsvärvningen Oliver Wahlstrom.

Nu är planerna ändrade.

Via sin hemsida meddelar klubben att forwarden kommer att göra sin debut redan i kvällens SHL -match hemma mot Växjö.

– Nu har han varit här i några dagar och han har varit på is och tränat. Det kommer att vara speciellt att hoppa in i match utan att egentligen ha tränat med laget. Vi känner att han får ”learn on the fly”. I och med att det är en vecka med matcher finns det inte så mycket tid att träna med laget. Vi vill ha in honom så fort som möjligt så får vi se lite grann hur det känns för honom och anpassa oss därefter, säger tränaren Robert Kimby.

Inte spelat sedan april

Torsdagens morgonvärmning var Wahlstroms första ispass med resterande delen av laget.

– Allt är bra. Det är roligt att vara ute med dem. Jag tror att det kommer att bli bra. Det är ett gäng bra killar, säger Wahlstrom.

Matchen blir Wahlstroms första framträdande i SHL och hans första match sedan slutet av april, då han spelade i AHL-slutspelet med San Jose Barracuda.

Förra säsongen noterades 26-åringen för 42 poäng (24+18) på 62 grundseriematcher samt tre poäng (0+3) på två slutspelsmatcher i AHL. På meritlistan har forwarden 236 matcher i NHL med New York Islanders och Boston Bruins.