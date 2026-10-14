Nästa Lindstein i Brynäs A-lag: "Sjukt nervöst"

Tim Lindstein har fått träna med Brynäs A-lag (ej på bild).

Foto: Bildbyrån (montage).

Under de senaste veckorna har flera juniorbackar fått chansen att visa upp sig på Brynäs IF A-lagsträningar. Inte minst Ellioth Lahtinen, född 2009, och Sigge Holmgren, född 2007, men även Caesar Dahllöf och Axel Sjulander, födda 2010.

– Ja men vilken erfarenhet va? Det är ju X antal tusen NHL-matcher på den där träningen, och att bara få vara med... Det var två nervösa herrar som klev ut på isen, men som också kan känna att det där steget inte alltid är så jäkla långt bort, säger sa U18-lagets tränare Filip Myrman till hockeysverige.se i början av oktober.

Nu, med Victor Johansson långtidsskadad och Axel Andersson borta, öppnades dörren igen.

Under onsdagen kastades både Emil Saaby Jakobsen, född 2008, och Tim Lindstein, född 2009, ut på isen. Den sistnämnde, med det bekanta efternamnet är lillebror till NHL-backen Theo Lindstein, och var med för första gången.

– Vi försöker alternera litegrann och eftersom J20 har match i kväll tyckte vi inte att Sigge och Ellioth skulle träna två dagar i rad med oss, förklarar Niklas Gällstedt för Gefle Dagblad.

Längre än storebror: "Det var sjukt nervöst"

Tim Lindstein har tagit sig upp via Brynäs juniorverksamhet precis som storebror, och påminner en hel del om honom i utseende. 17-åringen är dock redan 191 centimeter lång, vilket är lite mer än de 184 centimeter som Theo står uppskriven med.

Den här säsongen är Tims första i Brynäs U20.

– Det var riktigt kul men sjukt nervöst att få träna med A-laget för första gången. Jag gick och vankade här i omklädningsrummet innan träningen. Men sedan när jag väl kom igång gick det riktigt bra, säger han till GD och berättar att han inte berättat om träningen med A-laget för storebror.

– Nej, det har jag ju faktiskt inte gjort. Jag måste göra det.