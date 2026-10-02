Brynästalangernas galna form: "Ofantlig spets"

Under inledningen av U18-säsongen har framförallt två spelare fått stor uppmärksamhet i Sverige. Båda är födda 2010 och båda spelar i samma lag. Det handlar såklart om Brynäs IF Leon Roos och Joakim Dahl, stortalangerna som tillsammans är på väg att krossa klubbens poängrekord på U18-nivå (Dennis Fröland på 49).

För att ge en bild av arbetet bakom succéstarten gästas nu "Framtidens stjärnor" av Brynästränaren Filip Myrman.

– Jocke har spelat en hel säsong i U18 innan, så han har ju varit med om det här spelet. Sen har han en ofantlig spets i sitt avslut som gör att han kan kliva in och avgöra. Samtidigt har möjligheten för de här att kliva fram lite att göra med att det finns två, tre andra kedjor där under som trycker på också, som gör att det skapas. Sen har Jocke en ofantlig tendens till att hitta nät, vilket är en ofantlig x-faktor i dagens hockey, säger Myrman och fortsätter om hur killarna hålls på jorden:

– Grabbarna är jordnära, och vi är på dem väldigt ofta gällande just de här andra delarna av spelet. Men också med förståelse kring för varför saker och ting behöver göras på ett visst sätt. "Det här gör vi för att ni ska kunna använda era spetsegenskaper".

16-åringarna tränade med A-laget

Samtidigt som U18 står på åtta av åtta segrar, med totalt 57 mål framåt, har Brynäs-fansen också fått ett smakprov på nästa talangvåg. Detta då Ellioth Lahtinen, född 2009, samt Caesar Dahllöf och Axel Sjulander, födda 2010, alla fick träna med A-laget i förra veckan.

– Ja men vilken erfarenhet va? Det är ju X antal tusen NHL-matcher på den där träningen, och att bara få vara med... Det var två nervösa herrar som klev ut på isen, men som också kan känna att det där steget inte alltid är så jäkla långt bort, säger Myrman.

Vad sa killarna sen när de var tillbaka nere med juniorerna?

– De var jätteglada när de kom därifrån och de fick också goda vitsord från tränarna. Jag tror att deras självförtroende fick sig en bra boost.

10:orna som kan smyga in i landslaget

Både Caesar Dahllöf och Axel Sjulander är också exempel på sådana backar som kan bli landslagsaktuella igen under säsongen. Men vilka andra kan då ligga långt fram i kategorin "smyger i vassen"?

I dagens andra segment pekar Simon Eld och Martin Jansson ut fem spelare, plus bubblare, som de anser ligger på gränsen till 10-landslaget.

– Det här är en kille som jag tror kan vara startmålvakt i ett U18-VM om ett år, utan att sätta för mycket press på honom. Råtalangen är enormt imponerande, säger Jansson om en av spelarna.

– Om man drar en parallell mellan till deras resor så var inte Leo Carlsson heller med i landslagen innan U18-säsongen där det verkligen blev ett genombrott, säger Eld om en annan.

Veckans avsnitt av Framtidens stjärnor

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld och Filip Myrman.

00:00 - Programstart

02:03 - Filip Myrman med på länk

07:20 - Så utmanas spelarna i Brynäs U18

11:45 - Imponerade bredden i 10-kullen

16:43 - Myrman om Brynäs ambition för säsongen

18:05 - Fem 10:or som knackar på dörren till landslaget i år

18:52 - Spelare #1 – ”Kan vara startmålvakt i ett U18-VM om ett år

21:15 - Spelare #2 – ”Han gör verkligen sin egna resa”

24:29 - Spelare #3 – ”Kan på sikt bli en nyckelspelare”

29:46 - Spelare #4 – ”Han är skickligast, bröderna får ursäkta”

34:34 - Spelare #5 – ”Kan bli den där x-faktorn i ett landslag”

41:43 - Veckans junior

Lyssna på Framtidens stjärnor här: