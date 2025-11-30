Tangnes om Rögles dåliga trend: ”Biter oss i röven just nu”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögle BK förlorade mot Örebro på lördagen.

Nu öppnar Dan Tangnes upp om varför topplaget nu börjar tappa rejält i tabellen.

– Det gjorde vi inte tidigt under säsongen. Det tror jag har att göra med förväntningar, att vi tror att vi ska äga varje minut av varje match, säger han enligt HD.

Dan Tangnes irritation efter matchen mot Örebro. Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN / COP 119 / JB0256

SHL-trean Rögle har fått en stark start på säsongen och Dan Tangnes-effekten blev omedelbar. Dessutom fick sportchefen Hampus Sjöström bra träff på flera värvningar. Inte minst Mark Friedman, som dock skadade sig under gårdagens match.

Skadesmällen kom i Rögles fjärde förlust på fem matcher.

Efter matchen mot Örebro uttalade sig Dan Tangnes om trenden som oroar just nu.

– Vi forcerade spelet helt i onödan. Vi gjorde jättemånga bra saker, som gjorde att vi kunde vinna matchen. Men så gjorde vi de grova grejerna när vi absolut inte behövde göra dem, säger han till Helsingborgs Dagblad och fortsätter.

– Det gjorde vi inte tidigt under säsongen. Det tror jag har att göra med förväntningar, att vi tror att vi ska äga varje minut av varje match.

”Lite korkade misstag som kostar oss mål i arslet”

Vidare menar han att deras egna ageranden ”biter dem i röven”.

– När vi har lite tyngre perioder i matcherna kanske det stressar oss, i stället för att vi som i början kan spela med ett större lugn och inte forcera spelet på ett onödigt sätt. Det är kanske det som biter oss i röven just nu, att vi gör stressade, lite korkade misstag som kostar oss mål i arslet och poäng.

Rögle ligger tack vare tunga sviten nu tio poäng bakom Frölunda som leder SHL. Dessutom närmar sig Växjö som har en match mindre spelad, och bara ligger tre poäng bakom på sin fjärdeplats.