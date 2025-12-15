”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Flera av Rögles spelare har börjat återhämta sig från skador inför återuppstarten av SHL. Under landslagsuppehållet var det dock nära att de blev av med stjärnan Fredrik Olofsson – då han åkte på en tackling när Tre Kronor mötte Schweiz.

– Jag svor rakt ut i soffan, berättar Dan Tangnes för Helsingborgs dagblad.

Fredrik Olofsson. Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån.

Inför återuppstarten av SHL har Rögle fått tillbaka flera spelare från skadelistan. Laget har dragits med skadeproblematik än längre tid men verkar nu vara på väg mot full trupp och hög konkurrens.

Det var dock nära att klubben åkte på ännu ett bakslag under landslagsuppehållet. Det var när Sverige mötte Schweiz i Swiss Hockey Games som Rögle-forwarden Fredrik Olofsson åkte på en tuff bentackling. Huvudtränare Dan Tangnes berättar om sin reaktion:

– Jag höll på att svälja tungan när jag såg det. Jag svor rakt ut i soffan och frun kom in från köket och frågade vad jag höll på med, säger Tangnes.

Fredrik Olofsson ska dock ha klarat sig relativt bra och han förväntas vara tillgänglig under torsdagen.

– De första rapporterna jag fått är att det inte ska vara någon fara inför torsdag. Jag hoppas att han är tillbaka i träning i morgon.

Dan Tangnes menar att det är roligt att spelare från hans lag blir uttagna, men att det samtidigt är en risk att låta dem spela landslagshockey.

– Givetvis är vi glada för att det inte verkar vara värre med honom, men det är vad man är orolig för som klubbtränare. Man är glad och stolt över att vi har spelare som representerar oss där och samtidigt rädd att de inte ska komma tillbaka hela och friska.

