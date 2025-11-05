Hugo Orrsten, 19, bryter sitt avtal med Örebro på grund av att hans utlåning till Mora har tagit slut. Nu väljer forwarden att gå till Vimmerby i Hockeyallsvenskan istället.

– Hugo är en spelare som vi tror mycket på framåt, säger Örebros sportchef Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

Hugo Orrsten. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

Under tisdagen meddelade Mora att de avbrytit avtalet med den 19-åriga forwarden Hugo Orrsten som var på lån från Örebro. Nu meddelar SHL-klubben att de brytit avtalet med Orrsten för att han ska kunna fortsätta karriären i Vimmerby. Eftersom Örebro redan lånat ut honom till en annan Hockeyallsvensk klubb vore det inte möjligt för honom att gå till Vimmerby utan att bryta kontraktet med Örebro.

– Först och främst tycker vi att det är tråkigt att det blivit så här. Hugo är en spelare som vi tror mycket på framåt, men när Mora nu valde att avbryta låneavtalet vill vi inte stå i vägen för Hugo. Regelverket fungerar så att vi inte kan låna ut Hugo till en ny klubb i HockeyAllsvenskan och därför har vi gemensamt kommit överens om att bryta vårt avtal med Hugo. Vi önskar Hugo stort lycka till och vi kommer så klart att följa hans utveckling på nära håll, i hopp om att få se honom i Örebrotröjan i framtiden, säger Henrik Löwdahl.

Forwarden gjorde 15 matcher för Mora i Hockeyallsvenskan och noterades för fyra poäng (1+3). Under fjolårssäsongen noterades han för 67 poäng (21+46) på 47 matcher för Örebros U20-lag, han gjorde även sex matcher i SHL utan att noteras för några poäng.

Source: Hugo Orrsten @ Elite Prospects