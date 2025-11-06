Svaret: ”Vi har ingen möjlighet att ta in honom”

Timrå är intresserade av att plocka in Lucas Forsell, rapporterar Expressen.

Enligt sportchefen Kent Norberg är det dock inte aktuellt.

– Han har kontrakt och vi har ingen möjlighet att ta in honom, säger ”Nubben” till Sundsvalls Tidning.

Kent Norberg och Lucas Forsell.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Tidigare i veckan rapporterade Expressen att Timrå, tillsammans med Luleå och finska Kärpät, kontaktat Färjestad och hört sig för Lucas Forsells tjänster.



Någon flytt till Timrå är dock inte vara aktuell i nuläget, enligt sportchefen Kent Norberg.



– Inte just nu i alla fall. Han har kontrakt och vi har ingen möjlighet att ta in honom. Jag tycker att det är en intressant spelare för framtiden, men just nu har vi fullt. Vi har 14 forwards och vi har nog svårt att ge dem istid, säger ”Nubben” till Sundsvalls Tidning.

Inga planer på att släppa Lucas Forsell

Färjestad har tidigare varit tydliga med att man inte har några planer på att släppa Forsell, som har kontrakt till 2027.



– Jag förstår om Lucas är besviken när han inte får så mycket speltid som han önskar, men det är inte på något sätt så att vi är ute efter att släppa honom eller tycker att han kört fast på något sätt. Vi tror fortfarande på Lucas men även om vi har en ganska smal forwardsbesättning – 13 och en halv forward som vi har med Wille Johansson i Forshaga – så är det någon som står på sidan. Men vi är ett lag – vi ska göra det här tillsammans, sade Rickard Wallin till Värmlands Folkblad i måndags.



Forsell har haft en begränsad roll i Färjestad under säsongen och snittat drygt nio och en halv minuts istid på 16 matcher. På dessa matcher har Forsell producerat fyra poäng (2+2).

Timrå kan tappa tre spelare till JVM

Timrå riskerar att tappa tre spelare till JVM i december och januari, då Alfons Freij, Linus Eriksson och Eddie Genborg alla är högaktuella för en plats i Juniorkronornas trupp till mästerskapet i USA. Trots manfallet räknar inte Norberg med att Timrå kommer att stärka upp truppen.



– För det första är det jättesvårt att hitta spelare som är lediga. Om vi skulle ta den här killen, eller oavsett vem det är, så skulle vi i så fall ha 15 forwards efter JVM, och det blir lite väl tufft, säger Norberg till Sundsvalls Tidning.



I stället är planen att lyfta upp egna juniorer vid behov.



– Har vi inga skador så är det inget problem, då har vi tolv forwards och sju backar. Mest troligt flyttar vi upp någon från U20, men återigen beror det på hur situationen är då. Men det är svårt att svara på. Det är klart att om vi skulle se att en eller två forwards blir långtidsskadade i slutet av november så skulle vi såklart försöka göra något.

Source: Lucas Forsell @ Elite Prospects