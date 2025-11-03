Uppgifter: Luleå försöker värva Färjestads forward

Lucas Forsell kan lämna Färjestad redan nu, uppger Expressen.

Då står Luleå och Timrå redo att plocka upp honom, enligt tidningens uppgifter.

Lucas Forsell kan lämna Färjestad redan nu. Foto: Bildbyrån

Lucas Forsells speltid har sjunkit den senaste tiden, från toppminuter till att senast spela som trettondeforward mot Frölunda. Men trots att kontraktet gäller i två säsonger till, kan han komma att lämna klubben. Enligt Expressens uppgifter har flera lag i SHL och finska Liiga hört av sig för att de är intresserade av att värva forwarden.

Det ska röra sig om Luleå och Timrå i SHL och Kärpät i Finland. Tidningen skriver att det ”inte är uteslutet att Rickard Wallin värvar någon spelare under uppehållet och då kan man vara beredda att släppa Forsell”.

22-åringen har trots sin unga ålder gjort 174 matcher i SHL och stått för 39 poäng. Debuten kom redan säsongen 2020/21 och den Fagersta-fostrade forwarden har aldrig blivit någon stor poängspelare i A-laget, som han varit under junioråren.