Björklöven är tillbaka i SHL efter 25 år utanför finrummet. Då uppmanar supporterklubben Green Devils till bojkott av träningsmatchen mot ärkerivalen Skellefteå.

Björklövens supporterklubb vill inte möta Skellefteå på försäsongen.

Foto: Bildbyrån.

Sedan många år tillbaka är det mer regel än undantag att Västerbotten-antagonisterna Björklöven och Skellefteå möts i en träningsmatch på försäsongen. Det har ju också varit de enda matcherna som spelats mellan lagen sedan kvalserien 2007, eftersom man inte spelat i samma serie sedan Skellefteå gick upp till högstaligan 2006. Träningsmatcherna har ofta kritiserats av supportrarna och det har förstås tagit ny fart eftersom lagen i höst kommer mötas i högstaligan, efter Björklövens kvalfinalseger mot BIK Karlskoga häromveckan.

Men träningsmatchen inför säsongen ligger kvar – vilket upprör Björklövens supporterklubb Green Devils.

”Att Björklöven ännu en gång ska möta Skellefteå i en träningsmatch är ett fullständigt meningslöst jippo – ett kommersiellt påhitt som urholkar allt som en rivalitet faktiskt bygger på.

Den här typen av match hör inte hemma på försäsongen oavsett lagens serietillhörighet. Den suddar ut det som betyder något på riktigt; känslor, hat och nerver. Istället reduceras allt till ett PR-event där fokus ligger på att sälja biljetter och skapa rubriker, snarare än att låta rivaliteten leva och byggas upp naturligt”, skriver man i ett meddelande på X.

Green Devils: Bojkotta matchen mot Skellefteå

De uppmanar därför till att samtliga försäsongsmatcher mellan lagen ska bojkottas.

”Det finns ingen prestige i det här mötet utan det är ren exploatering. Precis som tidigare möten av den här typen bör denna match inte spelas. Rivalitet ska kännas i kroppen, inte paketeras som underhållning.

Med anledning av detta uppmanar vi alla att bojkotta träningsmatcher mot Skellefteå, både nu och i framtiden”.

Den tilltänkta försäsongsmatchen ska genomföras den 28:e augusti.