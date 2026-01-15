”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Två av SHL:s bästa lag den senaste tiden möttes i Skellefteå Kraft Arena.

Då tog hemmalaget en seger med besked – efter en stark sista period.

Oskar Voullet slog till. Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån

Skellefteå AIK ser onekligen ut som en konkret guldkandidat i år.

Inget i den senaste tidens resultat tyder på något annat. Malmö, som varit formstarka i flera månader nu, kammade hem sin andra raka förlust på roadtripen. Efter den något överraskande förlusten i Örebro i lördags blev Skellefteå AIK minst sagt ett nummer, eller två för stort.

Men det tog inte fart förrän i den avslutande perioden. För i slutet av andra såg Malmö ut att kunna göra anspråk på poängen. Efter Oliver Okuliars ledningsmål, fick Malmö ett straffslag som Robin Hanzl tog hand om kyligt. Därefter åkte Andreas Johnson på en utvisning för att ha delat ut en knytnäve mot ansiktet.

Malmö hade fullt tryck i mer än en minut – men sedan stod kapten Fredrik Händemark för ett ödesdigert misstag. Han gav nämligen Skellefteå en chans att återta ledningen i powerplay i den sista perioden. För i spel fem mot fyra trippade han en motspelare.

Skellefteås superform fortsätter

Resultatet blev att Rickard Hugg slog till med 2–1 i powerplay, och sedan rann det bara på.

Andreas Johnson gjorde 3–1 och Oskar Voullet fyllde senare på för hemmalaget.

Med tre poäng mot toppkollegan Malmö, har man nu vunnit åtta av de elva senaste matcherna. Man har under den här perioden inte förlorat under ordinarie tid en enda gång.