Sammanställning: Så agerade SHL-lagen i slutet av övergångsfönstret

Övergångsfönstret är över för i år och klubbarna har nu de spelarna man har. Här är en summering vad som hände i SHL-lagen de sista två veckorna inför deadline day.

Det var en mycket lugn transfer deadline inom svensk hockey. Ett par övergångar, några lån och inget speciellt oväntat. Under de senaste veckorna har det däremot rört på sig en del. Många SHL-klubbar har både värvat och släppt spelare.

Här kommer en summering, lag för lag, hur de agerade sista två veckorna innan fönstret stängde.

Det var faktiskt hela sex lag som valde att inte göra någonting. Samtidigt var Leksand mest aktiva med en spelaromsättning på tre.