Felix Öhrqvist fick till slut göra sitt första mål i SHL.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

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Redan i februari 2024 satt Felix Öhrqvist på Linköpings bänk, ombytt i SHL för första gången. Därefter har backen börjat etablera sig, via lån till både Almtuna och Södertälje, men med en tuff konkurrenssituation har speltiden ändå varit begränsat 2026/27.

Idag, borta mot Björklöven, kom första målet i högstaligan – i match nummer 53.

– Kul att få hänga första baljan i SHL, säger 20-åringen i TV4 efter första perioden.

– Jag försökte få en passning av "Degen" (Arvid Degerstedt) i mitten och fullföljde bara på kassen. Sen hoppade pucken ut på en retur. Skönt att få hänga dit den, fortsätter han.

Bänkades helt förra veckan

Målet kom 1.50 efter nedsläpp och stod sig till pausen. Öhrqvist var uppskriven i ett tredje backpar efter att ha varit bänkad helt för bara en vecka sedan.

På LHC:s frånvarolista finns Max Martin, Mikko Kokkonen och Sami Niku. Därav kom nu chansen för Bålsta-fostrade Öhrqvist.

– Tråkigt att backar är borta, men kul när man får spela lite. Då gäller det att ta chansen när man får den, säger han och svarar på inledningen av mötet med "Löven".

– Jag tycker såklart att vi kan bättre. Vi slarvar lite mycket i puckspelet. Vi kan mycket bättre.

LHC uppges värva sig ur krisen

Senare under kvällen, samtidigt som Björklöven vände 0–1 till 2–1 via förlängning, kom uppgifter om en backvärvning i LHC. Enligt Expressen har skadekrisen lett till värvningen av 24-årige Christoffer Sedoff.

IF Björklöven – Linköping HC: 2–1 efter förlängning (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

Björklöven: Christopher DiDomenico, Lukas Ekeståhl-Jonsson

Linköping: Felix Öhrqvist

