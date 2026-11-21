Axel Bergkvist har förlängt med Färjestad.

Foto: Bildbyrån.

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

"Det stämmer inte, men jag och Färjestad har en dialog"

Så svarade Axel Bergkvist i Värmlands Folkblad när han för en vecka sedan kommenterade uppgifterna som pekade på en förlängning i Färjestad. Den 26-årige backen satt på ett utgående avtal och ryktades vara av intresse för flera konkurrenter.

– Örebro Hockey går hårt på Axel Bergkvist men är inte ensamma. Jag hört att både Brynäs IF och Malmö Redhawks också visat intresse, sa Aftonbladets Hans Abrahamsson i oktober i podcasten ”Abris och Sanny”.

– Jag tror det ska till en väldigt stor löneskillnad för att han ska välja att gå någon annanstans, sa man även och nämnde att marknadsvärdet troligen stigit till runt 250 000 kronor i månaden.

Nu är det klart att Bergkvist stannar i Karlstad-laget.

Wallin: "Han har växt ut till en kärnspelare"

Inför lördagens nedsläpp hemma mot Malmö meddelade FBK ett nytt kontrakt för Axel Bergkvist.

Den nya överenskommelsen gäller till och med 2029/30.

– Axel har gjort en resa sedan han kom. Han har hela tiden hos oss haft tålamod även när det gått lite tyngre men har under sitt nuvarande kontrakt visat både oss och sig själv att han är värd en stor roll. Det känns därför naturligt och väldigt bra att fortsätta samarbetet, säger klubbens sportchef Rickard Wallin på sajten.

– Han har växt ut till en kärnspelare där han har höjt sin nivå på spelet över hela banan. Han får kanske inte stora rubrikerna, men gör ett stort jobb i det tysta, fortsätter han.

Färjestad har inlett 2026/27 rekordstarkt och toppar därmed hela SHL, med stor marginal.