Lukas Vejdemo om Djurgårdens tunga form.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgården fortsätter att gå riktigt tungt i SHL. Efter 19 matcher har laget spelat in 20 poäng och ligger nu bara tre poäng från negativt kval. Samtidigt har de också två matcher fler spelade än lagen under i tabellen.

Pressen på laget har ökat markant den senaste tiden och efter 1–4 hemma mot Luleå var det rejält besviket på läktarna och i laget.

– Tungt, så klart. Jag tycker vi gör en bra förstaperiod, tyvärr får de målen. Vi jobbar oss in i matchen, har mycket powerplay och borde göra något mål till för att få vittring inför tredje. Vi försöker göra en push men de försvarar bra. En sur förlust, säger Lukas Vejdemo.

Hur mentalt jobbigt är det att de gör första målet efter en bra start för er?

– Jobbigt, så klart. Speciellt i läget där vi är i. Vi vill få utdelning när vi spelar bra. Nu studsar det emot för oss och det är bara att försöka jobba på och göra det ännu bättre.

Djurgårdens tunga form i SHL

Lukas Vejdemo och Djurgården har också stora problem i det offensiva. De senaste fyra matcherna har laget mäktat med ett mål framåt i varje drabbning. I veckans två hemmamatcher mot Luleå Hockey och Skellefteå AIK mäktade stockholmarna med totalt två mål.

Där båda kom i spel med två (!) man mer. I lika styrka och i fem mot fyra gick de alltså lottlösa.

– Det är för dåligt. Som sagt, vi har lägen och måste bara bli lite hetare. Det har låst sig lite och det går inte att vinna matcher när man gör ett mål. Jag måste upp och flera måste upp för att bidra mer.

Efter matchen var det också missnöjt på läktarna. Hemmaklacken buade ut sina egna spelare innan de började skandera: "Vi kräver mer än så för vi är Järnkaminer."

En tydlig markering mot det egna lagets prestation.

– Jag köper det. Vi är inte nöjda och vill vara bättre. Vi kan bättre och vet att vi måste höja oss, vi har saker att jobba på och måste kolla oss själva i spegeln. Det är en lång säsong och vi har knappt spelat en tredjedel. Det är mycket tid kvar att bli bättre.

Nu väntar tre raka bortamatcher för Djurgården mot Växjö, Malmö respektive Björklöven. Klockan börjar också klämta för laget att plocka poäng innan de är nere på en negativ kvalplats.

– Det är klart det är viktigt, men vi får ta med oss de bra sakerna vi gör i dag. Energin är där och sen behöver vi bli lite hetare och lite grisigare. Vi måste bli hetare på returer och jag tycker att vi kanske blir lite runda. Det är en match i taget, vi måste höja oss och det ska vi.