Stormatchen skjuts upp – efter pyro: ”Helt meningslöst”

Matchen mellan HV71 och Djurgården skjuts upp, detta efter att pyrotekniska pjäser antänts på bortaläktaren i Jönköping.

”Ut med packet”, skrek HV71-supportrarna – och Joel Lundqvist sågade agerandet.

– Helt idiotiskt och meningslöst, säger han i TV4.

Därefter kom beskedet att bortaläktaren skulle tömmas.

Bortaläktaren töms efter pyrotekniken. Foto: Robin Olausson

Stormatchen mellan Djurgården och HV71 i Jönköping skjuts upp, efter att supportrar på bortaläktaren antänt pyroteknik. Senare kom beskedet att läktaren skulle tömmas och att supportrarnas skulle visiteras på nytt innan man kunde låta supportrarna stå på läktaren igen.

Rök spreds inne i arenan.

Cirka en kvart efter utsatt tid sattes matchen i gång – med en tom bortaläktare. I takt med det hade röken skingrats väl.

Bara minuter in i matchen började bortasektionen fyllas på, då omvisitationen hade genomförts.

