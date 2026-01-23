Stjärnan ryter ifrån mot ryktena: ”Borde förlora sina jobb”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tidigare under fredagen har det kommit uppgifter om att Örebrospelaren David Quenneville ska vara ett namn för Jokerit nästa säsong.

Nu dementerar backen ryktena.

– Jag kan knappt bärga mig till det här kommer ut. De som rapporterar det här borde förlora sina jobb. säger Quenneville till Nerikes Allehanda.

Örebros David Quenneville nekar framtida spel i Finland. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

I en intervju mellan kanadensiske backen David Quenneville och Nerikes Allehanda berättar en upprörd Quenneville om hur hans telefon gått oavbrutet på grund av ryktena, som han väljer att benämna som skitsnack.

– Telefonen har fullkomligen exploderat på grund av den där typen av skitsnack. För det är det jag kan säga, det är skitsnack. Alltså, det är nonsens. Min bror spelar i Finland och det är som ett stående skämt att de där artiklarna ens trycks. Det är så komiskt. Jag förstår inte, säger Quenneville till Nerikes Allehanda.

– Jag kan knappt bärga mig till det här kommer ut. De som rapporterar det här borde förlora sina jobb. Ärligt talat, det är fullständigt skitsnack. Jag vet inte ens var folk får sånt här skitsnack ifrån.

Det har tidigare spekulerats att Örebro Hockey och Quenneville är enade om att han fortsätter i klubben, dock inget som är officiellt ännu. Men att spela i den finska ligan är inget som kanadensaren har planer på, meddelar han.

– Jag har absolut inte skrivit på för något i Finland. Jag vet inte varför jag skulle ta ett steg bakåt i min karriär. Inget emot finska ligan så, för det är många bra spelare där. Min bror är en av dem, och många av våra fantastiska spelare har varit där. Men som sagt, det är skitsnack.

Orden om framtiden: ”Oroar mig för min framtid i vår”

David Quenneville har inga avsikter att spela i finska ligan nästa säsong. Just nu fokuserar backen på att rädda Örebro från kvalstrecket, där de jagas av HV71 med endast 3 poängs marginal.

– Jag förstår att du måste fråga men det är fullständig nonsens. Jag oroar mig för min framtid i vår, nu vill jag inte göra annat än att hjälpa mitt lag att vinna hockeymatcher. Jag är fokuserad på att spela ett bra försvarsspel och sedan försöka skapa chanser som jag gjorde mot Växjö. Jag är inte fokuserad på min framtid, den tar jag hand om i sommar i Florida, säger han till tidningen.