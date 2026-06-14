Växjö värvar hem Sebastian Aho efter nio säsonger i USA.

Foto: Thomas Salus-USA TODAY Sports

Sebastian Aho är hemma i Sverige igen. Backen, som tidigare har vunnit SM-guld med Skellefteå, skriver på för Växjö. De senaste nio säsongerna har han spenderat i Nordamerika där det blivit spel i både AHL och NHL.

Efter att ha spelat exklusivt i NHL och New York Islanders i fyra raka säsonger har det nu blivit två år med bara spel i AHL.

I farmarligan har han varit poängstark och har ett snitt på 0,63 poäng per match över 212 matcher. Senast han var i Sverige blev det även 30 poäng på 50 matcher.

– Sebbe är vid det här laget i sin karriär att betrakta som en klassback. Vi får en spelare som kan spela alla moment av spelet. Med sitt fina spelsinne och beslutsfattande passar han perfekt in i vår hockey, säger sportchef Henrik Evertsson.

Sebastian Aho har skrivit ett kontrakt med Växjö fram till 2028. Ursprungligen från Umeå har backen även representerat Björklöven under ungdomsåren. Nu väntar spel i en ny svensk klubb för 30-åringens del.