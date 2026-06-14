William Karlsson missar match sex med en skada.

Foto: USA Today Sports

Vegas Golden Knights har sin rygg mot väggen efter att ha förlorat två raka matcher i Stanley Cup-finalen. De ligger just nu under med 3-2 i matcher och måste vinna nattens match. Däremot kommer de att få klara sig utan sin svenska nyckelforward.

William Karlsson klev av senast - och nu står det klart att han missar nästa match.

Det bekräftar huvudtränaren John Tortorella. Det var efter bara åtta minuters spel senast som han tvingades kliva av. Skadan är nu alltså så pass illa att det inte blir något spel i vad som kan vara Vegas sista match för säsongen.

33-åringen har gjort nio poäng på 15 matcher i slutspelet. I grundserien spelade William Karlsson bara 14 matcher efter att ha missat i princip hela säsongen med en skada. Det återstår nu att se omfattningen om han kan vara tillbaka till en eventuell match sju.