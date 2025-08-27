Stjärnan i superform – slutat med alkohol: ”Festen är slut”

Viktor Lodins första år i Färjestad blev en poängmässig succésäsong.

Nu berättar han för NWT om hur han känner sig ännu bättre inför årets SHL-upplaga.

Anledningen?

– Festen är slut, berättar han för tidningen.

Färjestads Viktor Lodin under ishockeymatchen i Strömstad Hockey Classic mellan Färjestad och Frölunda den 23 augusti 2025 i Skee.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / COP 89 / MI0868

Viktor Lodins fjolårssäsong i Färjestad blev succé och forwarden stod för 44 poäng i grundserien för klubben. Men inför den stundande säsongen känner han att formen är ännu bättre. Anledningen? Uppladdningen under sommaren har varit optimal.

– Jag är bättre tränad. Jag har tränat hårdare, varit 110 procent fokuserad när det är träning och har haft och har fokus på alla de där ”klyschiga” bitarna som att återhämta sig och äta bra. Och ingen alkohol, säger han till NWT.

Vidare berättar Lodin att hans nya flickvän, den kända influencern Nicci Hernestig, är grym på att laga mat.

– Det har hjälpt enormt mycket att få nyttig och god mat. Fixar man maten ihop med sömn, träning och återhämtning som ju alla hänger ihop, blir det ett bra resultat.

”Festen är slut”

Enligt stjärnan själv har han ökat på sin kondition genom cykling och löpning. En av de viktigaste faktorerna han anger för sin förbättrade kondition och form är att han har uteslutit alkohol.

– Direkt efter att säsongen var klar blev det ingen mer alkohol, och har inte varit det under sommaren. Det gör väl sitt också. Man är alltid fräsch, och med min problematik och det jag varit igenom är det rätt val att inte dricka också. Festen är slut, säger han till tidningen.

Färjestadsforwarden är född 1999 och växte upp i Leksand och Leksands IF. Under karriären har han spelat i Örebro, Enköping, Vita Hästen och Timrå. Men han har också spelat i NHL för Ottawa Senators och gjort en del matcher för deras AHL-sektion Belleville.

Innan Färjestad var han med i det IK Oskarshamn som åkte ur SHL.