Sade sig vara mätt på hockey – kliver in i HV71:s bås

Stefan Klockare är tillbaka i SHL – nu i HV71. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

"Just nu är jag ganska mätt rent hockeymässigt."

Det sade Stefan Klockare i tidningen Norrans hockeypodcast för inte alls länge sedan.

Men trots att han uttryckte tvivel kring framtiden som hockeytränare, och menade att han kunde sakna ett civilt jobb , blir det en fortsättning inom i ishockeyn.

Nu är han klar som assisterande tränare till Niklas Eriksson i HV71.

Klockare kommer närmast från rollen som assisterande förbundskapten till Sam Hallam i Tre Kronor, där han ingått i ledarstaben under de fyra senaste säsongerna. Dessförinnan har han varit assisterande tränare i Skellefteå AIK och Örebro Hockey, där han jobbade intill nämnde Eriksson.

– Det känns väldigt inspirerande att komma till HV71 och Jönköping. En klubb med stor potential och med en fantastisk publik. Med min styrka att planera och genomföra utvecklande isträningar och min analytiska förmåga hoppas jag tillsammans med övriga ledare bidra till att HV71 utvecklas till ett vinnande lag, säger Stefan Klockare i ett pressmeddelande .

Stefan Klockare ska coacha HV71:s forwards

Enligt tillförordnade general managern Johan Hult kommer Klockare framför allt att ansvara för arbetet med lagets forwards – trots att han själv är gammal back och jobbade med backarna i Tre Kronor.

– I Stefan får vi en gedigen och kompetent ledare med mycket erfarenhet från svensk hockey och som vet vad som krävs för att vinna. Stefan kommer främst att jobba med forwards, något han varit framgångsrik med i tidigare klubbar. Han har dessutom sedan tidigt jobbat nära Niklas Eriksson i Örebro och Nicklas Rahm i Tre Kronor, så det är en ledarstab som känner varandra väl, säger Hult.

Med Klockares ankomst är HV71:s ledarstab nu komplett inför den kommande SHL-säsongen. Hans kontrakt sträcker sig över de två kommande säsongerna.