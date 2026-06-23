Stefan Klockare öppnar för att lämna tränaryrket.

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Efter fyra år som assisterande förbundskapten i Tre Kronor står nu Stefan Klockare utan ett jobb. Han har i ett tidigare skede kopplats ihop med ett tränarjobb i Brynäs och det har också spekulerats om att han kunnat vara aktuell för HV71 .

Enligt 54-åringen själv är det däremot inget som är aktuellt för tillfället.

– Jag har faktiskt ingenting på tapeten just nu utan jag är arbetssökande och söker lite jobb, säger Klockare i Norrans podcast Snacket på Schtaan.

Stefan Klockare öppnar då också för att lämna ishockeyn helt och hållet. Enligt honom skulle ett civilt jobb locka snarare än att vara tränare.

– Jag är i valet och kvalet kring vad jag vill göra. Jag kan sakna ett civilt jobb faktiskt. Det är något som kittlar för mig ändå. Sedan får man se om det dyker upp något intressant hockeymässigt, då kanske man omvärderar. Men just nu är jag ganska mätt rent hockeymässigt. Det är ruggigt svårt att veta vad man vill göra. Det skulle vara intressant att jobba med ledarskap på ett vanligt företag också.

Stefan Klockare om tiden i Tre Kronor: "Har varit tufft"

Enligt honom har åren i Tre Kronor varit tuffa på så sätt att det blir långa stunder av ensamarbete mellan de olika turneringarna. Det kan göra att han söker sig till ett mer traditionellt "åtta till fem-jobb".

– Jag saknar kollegor, det måste jag säga. Under de här fyra åren har det varit tufft ur den aspekten. Det låter kanske mer glamoröst att vara i Tre Kronor än vad det är i verkliga livet, säger han.

I nuläget har Stefan Klockare ännu inte fattat något beslut. Det kan dock vara närmare att han slutar som tränare än att han satsar på ett nytt hockeyjobb.

– Just nu skulle jag nog säga att det lutar mer åt att, om det dyker upp ett civilt jobb, då kommer jag nog att satsa helhjärtat på det.

Som spelare gjorde norrbottningen många år i Brynäs och vann SM-guld 1993. Han gjorde nio säsonger i Elitserien och flyttade sedan till Skellefteå 2001 där han sedan blev kvar i 20 år. Direkt efter spelarkarriären blev Klockare assisterande tränare i Skellefteå och han var sedan kvar i klubben fram till 2021. Stefan Klockare vann två SM-guld som tränare i Skellefteå 2013 och 2014. Efter tiden i Västerbotten gick han till Örebro i en säsong innan han fick jobbet i Tre Kronor.

Där var Klockare assisterande förbundskapten bredvid Sam Hallam i fyra år där han har varit med om ett OS, ett Four Nations och fyra VM, där han har varit med och plockat två VM-brons.