Frölunda-seger med 2–1 mot Örebro Hockey

Filip Cederqvist avgjorde för Frölunda

Andra raka segern för Frölunda

En jämn match mellan hemmalaget Örebro Hockey och gästande Frölunda avgjordes först i tredje perioden. Där var Frölunda starkare och vann matchen i SHL med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0).

Det var andra raka för Frölunda, efter 2–1-segern mot Linköping i premiären.

När lagen möttes förra säsongen vann Frölunda tre matcher och Örebro Hockey en.

Luleå nästa för Frölunda

Den första perioden slutade mållös. Örebro Hockey gjorde 1–0 genom Patrik Puistola efter 7.02 i andra perioden.

Frölunda kvitterade till 1–1 genom Theodor Niederbach efter 19.34 av perioden. 10.02 in i tredje perioden nätade Frölundas Filip Cederqvist framspelad av Dominik Egli och Erik Thorell och avgjorde matchen. Cederqvist fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Frölundas andra uddamålsseger.

I nästa match möter Örebro Hockey Brynäs borta och Frölunda möter Luleå hemma. Båda matcherna spelas lördag 20 september 18.00.

Örebro Hockey–Frölunda 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

SHL, Behrn Arena

Andra perioden: 1–0 (27.02) Patrik Puistola (Patrik Karlkvist), 1–1 (39.34) Theodor Niederbach (Tom Nilsson, Jere Innala).

Tredje perioden: 1–2 (50.02) Filip Cederqvist (Dominik Egli, Erik Thorell).

Nästa match:

Örebro Hockey: Brynäs IF, borta, 20 september

Frölunda: Luleå HF, hemma, 20 september