Staffan Kronwall är kritisk mot Robin Kovács och resten av stjärnorna i Björklöven.

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Matchen mellan Timrå och Björklöven blev rejält försenad på grund av hyllningsceremonin inför matchen när Henrik Zetterberg s tröja hissades till taket av SCA Arena.

Sedan blev det också en lång väntan – på mål.

0-0 stod sig nämligen väldigt länge. Hela första perioden blev mållös och nästan hela andra perioden också. Det var sedan hemmalaget Timrå som skulle bryta nollan i matchen med bara 25 sekunder kvar att spela av mittperioden. Målet kom till sedan Dylan McLaughlin stått för ett fint förarbete och passat till Eddie Genborg precis framför målet som styrde in 1-0 för Timrå.

Timrå nollar Björklöven

I tredje perioden kunde Timrå sedan också utöka ledningen. När hemmalaget fick spela powerplay kom nämligen 2-0. Efter en rörig situation framför målet kunde Reid Gardiner stöta in pucken bakom Lassi Lehtinen i Björklöven-kassen. I samband med målet blev det rejält irriterat där Eddie Genborg rök ihop med "Löven"-backen Josiah Didier. Efter ett större gruff blev både Genborg och Didier utvisade två minuter för "roughing".

Björklöven försökte sedan göra en push i slutet av matchen men lyckades inte få hål på Jacob Johansson. I stället kunde Reid Gardiner definitivt stänga matchen med ett mål i tom kasse. Timrå vinner därmed matchen med 3-0 och Björklöven blev alltså nollade.

Staffan Kronwall kritiserar Robin Kovács: "Anonym"

TV4-experten Staffan Kronwall var då kritisk mot Robin Kovács och resten av Björklövens övriga offensiva toppspelare.

– Han har varit anonym i dag. Jag tycker inte att det är många stjärnspelare alls som kommer upp i dag, och Robin är en av dem. Han är säkert missnöjd med sig själv också. Jag tror att han skickar dagliga SMS till Lucas Wallmark och säger ”är du tillbaka snart, kan du snälla komma tillbaka?”, säger Kronwall och fortsätter:

– Björklöven behöver hitta någonting i gruppen och få ut mer av sina bästa spelare. (Chris) DiDomenico söker fortfarande efter någonting likaså Kovács som gör en svag match i dag. Sedan gör man en svag match som kollektiv i dag, det är för många som inte kommer upp i nivå.

Björklövens tränare Magnus Bogren var också missnöjd med lagets insats i kvällens match.

– Jag är mest förbannad. Jag tycker inte att vi bjuder upp till kamp i dag. Lassi (Lehtinen) gör det bra där bak och håller oss kvar i matchen, men det är fler som måste hänga på. Vi står för mycket och tittar på. Det är en helt rättvis seger för Timrå, säger Bogren till TV4.



Timrå vinner alltså efter hyllningen till Henrik Zetterberg och har nu fyra raka segrar i SHL. Björklöven å sin sida har dock förlorat tre av de fyra senaste matcherna.

Timrå – Björklöven 3–0 (0-0,1-0,2-0)

Timrå: Reid Gardiner 2, Eddie Genborg.

Björklöven: –