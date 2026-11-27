Gregor Biber får chansen i NHL.

Foto: Christoffer Borg Mattisson / Bildbyrån.

Den österrikiske backen Gregor Biber kom till Rögle BK inför sin U18-säsong. Där blev han redan under den första säsongen ordinarie i klubbens U20-lag. Säsongen efter fick han sedan spela Hockey-VM för Österrike och göra 50 matcher i SHL.

Den sista säsongen gick det däremot tyngre och det blev "bara" 38 matcher i A-laget och en utlåning till IF Troja-Ljungby i två matcher. I somras valde han sedan att göra flytten till Nordamerika för att spela i AHL-laget Tucson Roadrunners. Under fredagen får däremot backen chansen i NHL-laget när de ställs mot Nashville Predators.

Gregor Biber gör NHL-debut

När han tog sina första skär i matchen blev han också Utah Mammoths första egendraftade spelare att spela för klubben. Han valdes i fjärderundan 2024 som spelare nummer 98.

Gregor Biber har gjort fyra poäng på 14 matcher i AHL den här säsongen.