Kyle Palmieri kan ha spelat sin sista match.

Foto: AP Photo/Karl DeBlaker

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Veteranen Kyle Palmieri har spelat över 1 000 matcher i NHL, slutspel inräknat. 35-åringen har under sin karriär varit relativt förskonad från skador under sin karriär. Det senaste året har däremot varit en ren mardröm. För ett år sedan åkte forwarden på en korsbandsskada i slutet av november som avslutade hans säsong.

För tre dagar sedan hände samma sak igen.

I matchen mot Toronto Maple Leafs klev han av efter bara åtta minuters speltid. Under fredagen meddelade New York Islanders att det handlar om en ny korsbandsskada. Den här gången blir det sex till åtta månaders vila. Av allt att döma är därmed även den här säsongen förstörd. Det här är hans sjunde raka säsong i klubben och de här två säsongerna har han varit assisterande kapten.

Kyle Palmieri har fått en ny korsbandsskada

Nu ser det däremot ut att inte bli mer än 23 matcher den här säsongen för Kyle Palmieri. Han har dessutom ett utgående kontrakt och med bakgrund av de senaste två säsongerna är nu frågan om det blir något mer spel för amerikanen.

På meritlistan finns 17 säsonger i NHL, ett VM och ett World Cup för USA. Under karriären har han även spelat för Anaheim Ducks och New Jersey Devils.