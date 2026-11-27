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Det första SM-guldet i svensk ishockey delades ut redan 1922. Alltså för 104 år sedan. Under åren har profiler kommit och gått inom svensk ishockey. Vilka är det som varit bäst i alla våra olika toppklubbar? Såklart en omöjlig uppgift att svara på, men låt oss göra ett försök.

Sedan några veckor tillbaka har vi låtit en tidigare spelare få plocka ut sitt All Star-lag genom alla tider i sin klubb.

Anders Broström var först ut med sitt Frölunda-lag.Mats Ulander som rankade sitt AIK-lag. Mats Lusth funderade över sitt Malmö All Star team genom alla tider. Thomas Rundqvist plockade ut sitt Färjestad All Star team. Bengt Kinell som blickade tillbaka på HV71:s historia och plockade ut sitt All Star team genom alla tider. Rolf Ericssons pekade ut sitt Örebro All Star team genom alla tider. Förra veckan var det Tommy Salos tur att välja Västerås All Star team.



Den här veckan låter vi backlegendaren, Thommy Abrahamsson, sätta ihop Leksands All Star team genom att tider. Själv spelade han 14 säsonger i Leksand, spelade i NHL och WHA för Hartford/New England, vann tre SM-guld samt spelade fem VM och ett OS.