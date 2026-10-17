Henrik Zetterbergs tal blev avbrutet av Björklöven-fansen på plats i Timrå.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån (Montage)

Över 1 000 NHL-matcher för Detroit Red Wings, Stanley Cup-vinst, Conn Smythe Trophy, OS -guld, VM -guld och medlem i Triple Gold Club.

I kväll skulle Henrik Zetterberg hyllas av Timrå IK där han fick stora delar av sin hockeyfostran. "Zäta" gjorde sex säsonger i Timrås A-lag och spelade 273 matcher i Timråtröjan där han var den stora stjärnan för att föra upp Timrå till Elitserien 2001. Han spelade sedan två säsonger i Elitserien med Timrå innan flytten till NHL 2002.

Zetterberg återvände sedan hem till Timrå igen under lockout-säsongen 2004/05 och vann då Elitseriens poängliga under den stjärnfyllda säsongen. I en ceremoni inför kvällens SHL-match mellan Timrå och Björklöven hissades Zetterbergs tröja till taket av SCA Arena. Hans nummer 20 pensioneras därmed vilket innebär att han förevigas av Timrå.

Flera legendarer hyllar Henrik Zetterberg

På mediakuben visades sedan videohyllningar från bland annat Thord Johansson, Anders Huss, Kjell-Åke Tjernström, Niklas Nordgren, Kent "Nubben" Norberg, Nicklas Lidström och Steve Yzerman.

– När det gäller Henrik Zetterberg så sätter jag honom högst, både som spelare och person, säger Tjernström.

– Man såg redan tidigt att han hade stor talang. Men sedan att resan skulle bli så stor som den blev var svår att förutse, säger "Nubben".

Sedan var det dags för Henrik Zetterberg att inleda sitt tal nere på isen.

– Det är en otroligt stor ära för mig att snart få göra de där legendarerna sällskap uppe i taket, säger Zetterberg inledningsvis.

"Zätas" tal stördes av Björklöven-fansen

Därefter avbröts legendaren av Björklöven-supportrarna som började sjunga på läktaren vilket gjorde att hemmafansen började bua i arenan.

– Det är gött med lite norrlandsderby, säger "Zäta" lite skämtsamt innan han fortsätter sitt tal.

TV4-experten Staffan Kronwall reagerade på att det sjöngs under Zetterbergs tal.

– Skämmes de som sjöng under hans tal under hela den här ceremonin, säger Kronwall.

Björklövens spelare gestikulerade också med klubborna mot sina egna supportrar om att vara tysta under ceremonin.

– Det här är speciella tillfällen. När vi spelar ska man heja på sina lag men när man har sådana här hyllningar, då ska man respektera det och vara tyst tycker jag, säger tränaren Magnus Bogren.

Henrik Zetterberg förevigas i Timrå: "Betyder väldigt mycket för mig"

Henrik Zetterberg fortsatte sedan med sitt tal efter avbrottet och tackade flera av personerna som har betytt mycket för hans karriär, bland annat ungdomstränare, ledare och lagkamrater i Timrå och Detroit Red Wings samt även familjen och Timråpubliken.

– Ni betyder så otroligt mycket. Jag har alltid känt stöd och kärlek från er. Jag vet att ni kommer att finnas för de blivande stjärnorna också och ni är helt ovärderliga. Alltid när jag kommer hem så möts jag av leenden och det värmer så otroligt mycket och betyder så väldigt, väldigt mycket för mig. Den här hissningen som vi ska göra nu, den är för er alla också. Alla är delaktiga i det här. Stort tack för mig, avslutar Zetterberg sedan.

Sedan hissades Henrik Zetterbergs vepa med nummer 20 till taket av NHC Arena. Där gör han Lennart Svedberg, Bo Berggren, Eje Lindström, Bert-Ola Nordlander, Håkan Pettersson och Mats Näslund sällskap som ikonerna med sina tröjnummer pensionerade av Timrå IK.