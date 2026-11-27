Hampus Falk har ett förflutet i AIK.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

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För drygt två år sedan lämnade Hampus Falk AIK Hockey för spel i Finland. Valet föll då på Pelicans i Finland. Där har backen gjort 105 matcher. Under fredagen kom däremot beskedet att 29-åringen lämnar klubben. Totalt blev det 105 matcher i klubben.

Den här säsongen stannade det på 22 matcher och fyra poäng.

– Vi tackar Falk för vår gemensamma resa och hans insatser för klubben. Vi önskar Falk allt gott och lycka till i framtida utmaningar, säger sportchef Jarkko Oikarinen i ett pressmeddelande .

Hampus Falk lämnar Pelicans

Hampus Falk spelade i AIK under en och en halv säsong innan han flyttade till Finland. Tidigare har han även representerat HC Vita Hästen i Hockeyallsvenskan. Han har även ett förflutet i Hockeyettan.

Det nu avslutade kontraktet med Pelicans sträckte sig till 2027 och klubben har ekonomiska problem som gör att flera spelare i laget är aktuella för nya klubbar. Var den svenska backen hamnar återstår att se.

Hockeysverige.se har sökt spelarens agent för en kommentar.