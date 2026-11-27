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För drygt två år sedan lämnade Hampus Falk AIK Hockey för spel i Finland. Valet föll då på Pelicans i Finland. Där har backen gjort 105 matcher. Under fredagen kom däremot beskedet att 29-åringen lämnar klubben. Totalt blev det 105 matcher i klubben.
Den här säsongen stannade det på 22 matcher och fyra poäng.
– Vi tackar Falk för vår gemensamma resa och hans insatser för klubben. Vi önskar Falk allt gott och lycka till i framtida utmaningar, säger sportchef Jarkko Oikarinen i ett pressmeddelande.
Hampus Falk lämnar Pelicans
Hampus Falk spelade i AIK under en och en halv säsong innan han flyttade till Finland. Tidigare har han även representerat HC Vita Hästen i Hockeyallsvenskan. Han har även ett förflutet i Hockeyettan.
Det nu avslutade kontraktet med Pelicans sträckte sig till 2027 och klubben har ekonomiska problem som gör att flera spelare i laget är aktuella för nya klubbar. Var den svenska backen hamnar återstår att se.
Hockeysverige.se har sökt spelarens agent för en kommentar.