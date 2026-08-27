Spelade i Italien i fjol – får chansen i Djurgården

Djurgården lånar från Hockeyettan.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Sedan tidigare har Djurgården lånat in Hampus Larsson och Patrick Rörbu Elvsveen från allsvenska Mora till kvällens träningsmatch mot Brynäs . Nu får de sällskap av ytterligare ett lån i form av den 22-årige Tyresö/Hanviken-forwarden Samuel Claesson.

– Honom har jag haft koll på länge både i Hockeyettan och alpligan. Han kommer säkert att ha en häftig säsong i Tyresö. Det är en stor, kraftfull center i grund och botten och han kan kan som late bloomer få ut sin skicklighet och har sett bra ut i Tyresö. Det är också ett sätt att stärka relationen till Tyresö och hjälpa dem att fortsätta på sin resa, säger Djurgårdens sportchef Marcus Due-Boje till klubbens hemsida .

37 poäng på 42 matcher i alpligan

22-årige Claesson spelade förra säsongen i italienska Merano i alpligan AlpsHL och har inför den här säsongen vänt hem till Sverige för spel i Hockeyettan-klubben Tyresö/Hanviken. Den storvuxne forwarden, som har ett förflutet i Västerås och AIK:s juniorlag, stod förra säsongen för 37 poäng (10+27) på 42 matcher för Merano i alpigan.

Djurgården skriver på sin hemsida att anledningarna till att man valt att låna in spelare till kvällens träningsmatch, snarare än att kalla upp juniorer från U20-laget, beror på att man vill låta U20-laget träna i lugn och ro under försäsongen. En junior har emellertid kallats upp till kvällens match i form av debutanten Viktor Hedlund.