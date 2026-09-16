Därför kliver John Klingberg in i TV-rutan

John Klingberg är ny expert i SVT.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

SÖDERMALM/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Efter 700 NHL-matcher och VM-guld gick nyligen John Klingberg ut med att karriären som spelare är över. Också att en ny resa kommer ta fart, den att vara expertkommentator på SVT.



– Det har inte varit ett lätt beslut, men jag har känt senaste åren och efter att jag gjort min tredje höftoperation att det fått bära eller brista, säger John Klingberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det har blivit mycket bättre i det vardagliga. Sedan har jag inte kommit till det stadiet där jag kunnat spela obehindrat under match och träningar. När man hela tiden ger så mycket till hockeyn och försöker och känner att du bara blir sämre eller inte bättre tar motivationen tillslut slut.

– Jag känner mig ändå trygg i beslutet jag tagit, att det här var rätt tillfälle. Det känns också kul och inspirerande att börja det nya jobbet.



Hur mår kroppen idag?

– Den mår bra. Problemet är när jag försöker vara hockeyspelaren John igen. Att då kunna spela på det sättet jag kräver av mig själv, men det finns inte där längre. Det har varit ett tufft beslut men, som sagt var, känner jag mig trygg med det.

Från NHL till SVT: "Velat ha alla korten på bordet"

Varför just TV-jobb?

– Jag tror ändå att det är något som passar mig. Jag tycker att jag är ganska bra på att formulera mig och har inte problem med att prata, säger 34-åringen med ett leende och fortsätter:

– Jag tycker också att jag kan mycket hockey. Som spelare på isen var min främsta styrka att jag såg isen bra, kunde passa pucken bra, skjuta och vara involverad i spelet med puck. Jag kunde även läsa spelat utan puck väldigt bra, även om det defensiva kanske inte var min styrka.

– Jag tror att jag kommer kunna se olika situationer som händer och diskutera det på ett bra sätt.

John Klingberg under SHL:s upptaktsträff 2026.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Hur blev det aktuellt över huvud taget med tanke på att du tog det här beslutet – i alla fall utåt sett – för bara en vecka sedan?

– Vi har haft hyfsat flyt i kontakten under hela sommaren. SVT har vetat om hur mina tankar har gått.

– Sedan har vi hållit det väldigt internt med tanke på att jag själv inte vetat vad jag ska göra. Jag har velat ha alla korten på bordet och kunnat göra ett val i lugn och ro.

Främsta backpartnern: "En av de bästa i världen"

Om du ser tillbaka på karriären som spelare och ska plocka ur några russin ur kakan, vilka blir det då?

– Oj då… Jag är oerhört stolt över att jag ändå kunnat spela tolv år i NHL. Också att jag där lyckades vara så framgångsrik som jag var. Att jag fick vara kvar i Dallas Stars under åtta fantastiska år. Det tar jag verkligen med mig, att jag fick vara med där och bidra i det organisationen under så pass många år.

– Sedan såklart allt jag fått vara med om att vinna, JSM med Frölunda HC, JVM, VM och SM-guld med Skellefteå AIK, så jag har fått vara med om att vinna mycket.



Är det resan till vinsterna eller själva vinsterna som du sätter mest värde på?

– Det är allt slit du lägger ner för att sedan kunna stå där och känna att vi gjorde allt som krävdes för att vinna, och vi lyckades. Det är verkligen vad som gör att mår bra när man vinner.

John Klingberg i Dallas Stars.

Foto: USA TODAY Sports

Om du ska plocka ut dom två backkollegor du har fungerat bästa med under åren, vilka två skulle det bli?

– Esa Lindell var min backpartner i Dallas. Han var grym. Sedan spelade jag till och från med Miro Heiskanen i Dallas. Han är en av de bästa backarna i världen, så är det bara. En fantastiskt bra allroundback.

– Sedan har jag aldrig spelat med varken Erik Karlsson eller Rasmus Dahlin, men det är två spelare jag tycker är väldigt roliga att följa.



Kan du se dig själv jobba som hockeytränare i en framtid?

– Man ska aldrig säga aldrig, men det får vi se senare. Nu ligger mitt fokus på TV, avslutar John Klingberg.