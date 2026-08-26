Hampus Larsson återvänder till Djurgården för en match.

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån.

Med flera spelare borta väljer Djurgårdens IF Hockey att göra säsongens första lån. Hampus Larsson och Patrick Rørbu Elvsveen kommer in från Mora IK. Duon kommer att spela för stockholmarna under morgondagens match mot Brynäs IF i Sandviken.

Larsson har sedan tidigare ett förflutet i Djurgården då han säsongen 24/25 var med och spelade upp klubben i SHL. Han lämnade efter avancemanget för spel i Mora. Den gångna säsongen blev däremot ingen jättesuccé utan forwarden landade på 13 poäng på 54 matcher.

Elvsveen har spelat två raka VM för Norge och kommer senast från Stavanger Oilers. Han är ett nyförvärv för Mora inför den kommande säsongen, som blir hans första i Sverige. Nu får han alltså även känna på spel i SHL-miljön under torsdagen.

Djurgården lånar in två spelare

Förutom Charles Hudon och Marcus Krüger saknas även Lukas Vejdemo med en känning. Även Albin Grewe och Emilio Pettersen är osäkra till spel samtidigt som Theo Stockselius är sjuk. Hampus Zirath är också iväg med juniorlandslaget.

Därav väljer Djurgården nu att testa några allsvenska spelare.

– Utrymmet skapas på grund av att vi har lite småskavanker och sjukdom. Hampus Zirath fick åka på landslaget, vilket vi tyckte var viktigt att få visa hur duktig han är i det sammanhanget och då har vi resonerat oss fram till är att det klokaste är att våra juniorer får fortsätta utvecklas i sin miljö tidigt på året i stället för att plocka upp för tidigt. De ska få komma in i J20 i sin egen takt, säger Marcus Due-Boje.