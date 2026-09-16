Karlskoga bryter med tidigare SHL-forwarden

Elias Ekström får lämna Karlskoga inför 2026/27.

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Inför förra säsongen valde Elias Ekström att lämna både Örebro och SHL för att fortsätta sin resa i Hockeyallsvenskan. Valet föll på BIK Karlskoga, men efter endast 16 matcher senare var olyckan framme.

Hällefors-killen skadade sig och blev borta resten av 2025/26, och pratade sedan om hur han inte genomgått någon operation , utan i stället har fokuserat på rehab för att vara redo inför det sista året på kontraktet. "Det var en jävla skitsäsong", sa han bland annat till Nerikes Allehanda i somras – innan skadeproblemen återigen kom fram.

– Ekström missar säsongsinledningen och fortsätter sin rehabilitering utanför isen, sa BIK:s fys- och rehabansvarig Edwin Lindström i slutet av augusti.

Nu står det också klart att denna tuffa tid resulterar i att Karlskoga och Elias Ekström går skilda vägar.

"Båda parter gynnas av att gå skilda vägar"



Under onsdagskvällen meddelar den allsvenska klubben, med sportchef Torsten Yngveson i spetsen, att det tvåårsavtal Ekström skrev 2025 nu är rivet. Parterna avslutar samarbetet i förtid.

– Vi har hamnat i en situation där båda parter gynnas av att gå skilda vägar, säger Torsten Yngveson på lagets sajt.

Vad som nu väntar den 25-årige forwarden är inte klart. Med närmre 250 SHL-matcher på sitt CV har han dock redan visat att det finns en hög nivå i kroppen, även om just denna svikit honom under senare tid.

Elias Ekström kom fram som junior i Örebro och var även utlånad till Karlskoga under 2020/21. Denna senaste sejour slutar dock inte med många fler matcher än vad han då gjorde som inhoppare.