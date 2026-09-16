Dahlgrens största misstag? "Jag tog det för givet"

Oscar Dahlgren kliver in på år två i Mora IK.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Med en CV som stäcker sig tillbaka till 2012 inom juniorhockeyn klev Oscar Dahlgren förra säsongen in som headcoach i Mora IK. En säsong som slutade med en tiondeplats och ut i åttondelen mot Södertälje. En säsong som också gav 35-åringen nya erfarenheter efter att just fått testa på allt som det innebär är att vara headcoach inom elithockeyn.



– Den största skillnaden tyckte jag var publiken och media runt om. Ovant från början, men jag tycker att jag lärt mig att hantera det. Hockeymässigt är hockey hockey och det fanns skillnader där också, säger Oscar Dahlgren till hockeysverige.se.



Hur ofta satt du hemma på kammaren och tänker efter att tagit med dig saker från juniorhockeyn upp till seniorhockeyn där det inte fungerade ”Jag skulle gjort så här i stället?”

– Klart att jag utvärderar allt det jag gör. Ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Sedan får man lära sig av misstagen jag gjort.



Vilket var ditt största misstag förra säsongen?

– Jag tog för givet att det skulle vara enklare att sätta ett försvarsspel, säger Oscar Dahlgren med ett leende.

"Det gav oss fler poäng, men vi spelade en tråkigare hockey"

Mora slutade alltså på en tionde plats i serien förra säsongen och åkte ut i åttondelen i slutspelet.



– Vi hade en tuff start på säsongen. Efter det ändrade vi lite i spelsystemet för att spela enklare. Det gav oss fler poäng, men vi spelade en tråkigare hockey.

– Sedan blev det helt enkelt soppatorsk på slutet. Vi hade chansen att komma sexa, men lyckades bomma det. Det är ingenting jag var särskilt tillfreds med när säsongen var slut. Jag tycker att vi borde ha gjort hela säsongen på ett bättre sätt.

Georg Weigelt och Olle Carlsson under 2025/26.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Vad har du och ledarteamet jobbat extra på inför den här säsongen för att justera det?

– Först och främst har vi lyckats bygga om centersidan. Vi har en gedigen och trygg centersida vilket blir lite av navet i att det ska funka och spela en bra hockey. Där har vi lagt mycket krut.

– Vi har också lyckats bygga om backsidan så den mer mobil med puck och skicklig. Jag tycker att vi har helt andra förutsättningar för att kunna spela ett bra spel med pucken bakifrån. Det är väldigt viktigt för oss om vi ska bli framgångsrika den här säsongen.

– Vi kommer försöka spela med en hög fart och ha kontroll på spelet. Sedan behöver vi bli organiserade i spelet utan puck. Där tycker jag att vi har sett hyfsade ut hittills och vi ska fortsätta vara noggranna där.

Oscar Dahlgren påverkas inte av turbulensen

Mora har haft en turbulent försäsongen där Klubbdirektören, Johan Strömwall, fått lämna. Dessutom står klubben utan sportchef.



Hur har det här påverkat dig och ditt jobb?

– Ingenting. Det som påverkade mig var när (Andreas) Hägglund försvann och vi skulle börja göra värvningar. I övrigt har det inte påverkat någonting.

Karl Umegård är ett av Mora IK:s nyförvärv.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Kan det påverka laget?

– Nej.



Hur skulle du beskriva intresset för laget i Mora, stoppar folk dig på gatan för att snacka lite hockey?

– Ja, det gör dom. Det är mycket positivt så det är kul och nu ska vi se till att hålla i.



Hur ska du få Karl Umegård att producera på samma sätt som han gjort i Hockeyettan?

– Vi ska få honom att inte åka längs sargen i anfallszonen, säger Oscar Dahlgren med ett leende.



Hur högt siktar Mora den här säsongen?

– Först och främst ska vi se till att få ett spel som fungerar. Efter det får vi titta i tabellen.