Kutjerov lägger inte fokus på en förlängning

Nikita Kutjerov mötte media under onsdagen.

Foto: Bildbyrån och X (Eduardo A. Encina).

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Det har varit en händelserik månad i NHL när det gäller spelarkontrakt, där flera högprofilerade lag och spelare hann före tisdagens skifte, med nya kontrakt som överensstämmer med reglerna i ligans nuvarande kollektiva avtal, innan det nya CBA trädde i kraft under onsdagen.

En stor stjärna som däremot inte har skrivit på en kontraktsförlängning denna sommar är Tampa Bay Lightning-stjärnan Nikita Kucherov, som har ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt med en lönetaksträff på 9,5 miljoner dollar.

Kutjerov har kunnat skriva på en förlängning sedan 1 juli, och han tog också upp situationen under onsdagen då han pratade med journalister efter sin ankomst till träningslägret.

– Mitt tankar är på att försöka hjälpa laget i år. Jag styr vad jag kan styra, och jag kommer göra mitt bästa med det jag kan på isen, och det är vad jag fokuserar på just nu, säger han till media, inklusive lagreportern Gabby Shirley.

Den fenomenale och skickliga ytterforwarden är nu 33 år gammal och kommer från en av de bästa säsongerna i sin berömmande karriär. Kutjerov säkrade förra säsongen sin andra Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare tack vare en 130-poängssäsong. Det över 76 grundseriematcher.

På väg mot rejäl löneökning?

Under de senaste fem fulla NHL-grundserierna (exklusive de två pandemi-kortade åren) har Kutjerov nått minst 113 poäng och har inte slutat längre ner än 12:a i Hart Trophy-omröstningen, inklusive topp tre-placeringar i fyra av de fem åren.

Det råder ingen tvivel om att den ryska ytterforwarden hör hemma i diskussionerna kring Connor McDavid, Nathan MacKinnon och Leon Draisaitl som ligans bästa offensiva forwards, och då lönetaket stigit enormt under de senaste två åren borde han få en betydande löneökning genom sitt nästa kontrakt.

Utan en förlängning skulle han bli unrestricted free agent 1 juli nästa år, men Tampa Bay Lightnings general manager Julien BriseBois och hans gäng skulle säkert föredra att det inte kommer till den punkten.