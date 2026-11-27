Själin missar resten av 2026/27-säsongen.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Med både Oliwer Sjöström och William Håkansson borträknade under JVM har Luleå stått inför en ordentlig backkris. Inte minst med tanke på den osäkra status som funnits kring både Otto Leskinen och Pontus Själin.

Nu kommer SHL-klubben med en skadeuppdatering innehållandes ett tungt besked.

Pontus Själin komer, efter vidare undersökning, behöva operera sin skada. Det innebär, enligt Luleå själva, att han kommer missa resten av den här säsongen. En tung, tung smäll, men som också förklarar uppgifter om att David Bernhardt blir kvar resten av 2026/27.

"Pontus kommer dock vara redo att köra i gång försäsongsträningen tillsammans med laget när den här säsongen är färdigspelad", skriver man på sin hemsida.

Luleå meddelar samtidigt att det inte kommer att bli aktuellt med spel för Otto Leskinen innan landslagsuppehållet i december.

Dubbla glädjebesked: "Åter tillgänglig för spel"

Mer glädjande nyheter kommer norrbottningarna med kring Pontus Andreasson och Anton Levtchi.

"Rehabiliteringen för Pontus Andreasson har gått väldigt bra och han är redan tillbaka i full träning och är åter tillgänglig för spel. Det går även bra med återhämtningen för Anton Levtchi som är tillbaka i full träning och där det kommer vara aktuellt med spel för honom inom kort", skriver man.

Markus Nurmi, som nyligen tillkom på den långa skadelistan efter de otäcka bilderna mot Djurgården, väntas bli borta i 6-8 veckor.

Lånet av Bernhardt bekräftas senare också av Luleå.