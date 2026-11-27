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GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)
Björklövens Alfred Barklund skadades den 15:e oktober och har sedan dess varit utanför spel. Under torsdagens bortamatch kunde backen göra sin comeback.
Det visade sig dock bli en tuff återkomst då hemmalaget Frölunda vann med 5-2.
– Jag tycker vi gör en helt okej match. Två perioder i alla fall står vi upp bra. Vi får inte riktigt till pushen i tredje men vi får släppa och gå vidare, säger Barklund till hockeysverige.se.
Hur ser du på den egna insatsen i din comeback?
– Helt okej, varken bu eller bä. Försöker hitta timingen och sådana grejer igen. Jag får jobba utifrån de förutsättningarna.
Ilsknade till i utvisningssituationen: "Arg på mig själv"
Utöver förlusten visade Barklund upprörda känslor när han i den tredje perioden blev utvisad för “delaying the game”. Väl inne i utvisningsbåset slog backen till med klubban mot sargen.
– Jag blev nog mest arg på mig själv för jag ramlade. Det var inte på domaren. Det var mer frustration över min egen insats, säger Barklund.
I lördags bröt Björklöven sin nio raka matcher förlustsvit. Under torsdagskvällen kunde Umeålaget dock inte följa upp med en ytterligare seger.
– Nollställa, komma tillbaka. Det går inte att hålla på älta för mycket och gräva ner sig över en förlust. Vi får komma tillbaka starkare på lördag, säger Barklund avslutande.