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* Erbjöds större pengar på annat håll

* Därför förändrade de i ledarstaben

* Stjärnan har sikte på en tränarkarriär

* Lär bli många om budet i jakten på backen

* Riktar blicken söderut i jakten på back



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com