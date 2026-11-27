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* Erbjöds större pengar på annat håll
* Därför förändrade de i ledarstaben
* Stjärnan har sikte på en tränarkarriär
* Lär bli många om budet i jakten på backen
* Riktar blicken söderut i jakten på back
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com
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