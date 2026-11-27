Tömmernes klev av skadad i torsdagsmötet.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Med både Christian Folin och Tom Nilsson borta kan Frölunda HC stå inför en tuff situation på backsidan. Under torsdagens 5–2-seger mot Björklöven blev nämligen Henrik Tömmernes kvar på bänken över större delen av matchen.

Stjärnbacken klev av i den andra perioden, efter ett långt byte, och stannade i slutändan på 8:44 i istid. Långt ifrån de dryga 20 minuter han vanligtvis spelar som en nyckelpjäs i göteborgslaget.

– Han kunde tyvärr inte fullfölja matchen, men jag får återkomma med mer information under morgondagen, svarar Frölunda-tränaren Robert Ohlsson i GP efter slutsignal.

Robert Ohlsson om krisen: "Jag är inte road"

I och med Tömmernes smäll nådde 18-årige Zigge Bratt nästan tio minuter i en SHL-match för första gången. Frågan är nu om det blir ännu fler när Växjö väntar under lördagen.

Frölunda har, med Folin, Nilsson och Tömmernes borta, endast fem friska seniorbackar tillgängliga.

– Jag är inte road. Det är jag inte. Men jag hoppas att Henrik kan vara med på lördag, säger Robert Ohlsson till GP.

Enligt Ohlsson är Folin den back som är närmast att komma tillbaka.

– Jag tänker att Christian Folin snart ska provas. Det tänker jag absolut. Tom Nilsson är lite längre bort. Där har jag ingen tidsplan. Men Folin tänker jag snart ska provas. Men inte på lördag, berättar han.