Kan Adam Erne ge Rögle en boost? Foto: AP Photo/Tony Gutierrez

Foto: Alamy Stock Photo

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Se inslaget om Rögle och Adam Erne i videospelaren!

Rögle BK fick äntligen stopp på sin förlustsvit under torsdagen när Skellefteå AIK besegrades med 4–1 borta i en repris på fjolårets SM-final. Det var lagets första seger på en hel månad, Champions Hockey League inräknat.

Skador på nyckelspelare som Leon Bristedt, Anton Bengtsson, Mark Friedman och Daniel Zaar har varit en del av problemet under den här perioden. För att bredda truppen gjorde man tidigare i veckan klart med den rutinerade forwarden Adam Erne, som har mängder med NHL-erfarenhet.

I podcasten All In Hockey diskuterar Måns Karlsson och Uffe Bodin 31-åringen – och Bodin är inte alls övertygad om att det är en spelare som kommer att färga i SHL.

– Man trodde att han skulle kunna bli en spännande powerforward i NHL – han producerade väldigt mycket poäng i den kanadensiska juniorligan, säger han. I NHL har han över 400 matcher, så han har spelat och gjorde 45 matcher för Dallas Stars så sent som i fjol. Men jag ser inte det här som en spelare som offensivt ska göra skillnad för Rögle.

Bodin om Adam Erne: "Jag är skeptisk"

Han ser Adam Erne som lite för kantig för att kunna bli en nyckelspelare för sin nya klubb.

– Han kan åka och smälla på och vara jobbig att möta, men jag har väldigt svårt att se att han ska vara någon som gör skillnad framåt för dem, menar Bodin. Jag är lite skeptisk till om det här är en värvning som verkligen hjälper Rögle, men det är klart... De behöver få in spelare.

– Det är precis det, de var ganska desperata, tror jag, säger Måns Karlsson.

Det är tänkt att Adam Erne ska träna med Rögle några veckor innan det blir debut i SHL efter att inte ha spelat sedan i maj. Under TV4:s sändning från mötet mellan Skellefteå och Rögle intervjuades Rögles sportchef Hampus Sjöström och han uteslöt inte en snabbare debut om amerikanen dyker upp i Ängelholm i bra form.

Se inslaget om Rögle och Adam Erne i videospelaren ovan, eller lyssna på podcasten nedan.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.