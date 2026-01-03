Slår tillbaka mot domslutet: ”Gör det inte med vilje”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brendan Shinnimin och Brian O’Neill fick målfirandet i Gävle förstört.

Nu slår den förstnämnde – och TV4-experterna fast. Det var ett felaktigt bortdömt mål.

– Ett korrekt mål som blev felaktigt bortdömt, säger Petter Rönnqvist i TV4.

Brendan Shinnimin och experterna oense med domarnas beslut. Foto: Bildbyrån och TV4.

Finalreprisen mellan Brynäs och Luleå skulle spelas mellan två lag som senaste tiden gått i helt olika riktningar. Medan Luleå har vunnit och vunnit den senaste tiden, fortsätter Brynäs att fajtas i botten.

Det var efter en utvisning för hemmalagets Greg Scott som matchen skulle få rejält med hetta. Luleå satte ledningsmålet genom Brian O’Neill, men målet blev bortdömt för att Brendan Shinnimin hade stått i målgården och stört målvakten Damian Clara.

Men TV4-experten Petter Rönnqvist tyckte i studion att det var felaktigt av domarna att ta det beslutet.

– Han gör inte det med vilje, Clara hamnar under skridskon på Shinnimin och fastnar och drar in hans skridsko i målgården. Ett korrekt mål som blev felaktigt bortdömt, konstaterar han i sändningen.

Även Brendan Shinnimin slår tillbaka mot målet.

– Han drar i mitt ben, sen jag menar jäklar, man kan inte be om något bättre mål än så. Man kan se att han han håller inne min fot, det är en av de värsta grejerna jag har sett.

Brynäs svarade med mål

Men innan Luleås powerplay-chans var över hade Jakob Silfverberg gett Brynäs ledningen i stället – efter rejält slarv från Luleå.

Det var efter en backpassning som gick fel, som Silverberg kunde åka till sig en bra yta och ge publiken ett förlösande jubel. Det var slutspelets MVP Frederic Allard som stod för misstaget.

Matchen pågår