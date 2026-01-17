Slår sitt målrekord – i derbysegern: ”Vilken säsong”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skånederbytabellen var i Rögles favör inför matchen.

Då svarade Malmö – och tog tre poäng i Ängelholm.

Dagen till ära slog Carl Persson sitt målrekord.

– Vilken säsong han gör, konstaterade Almen Bibic i TV4.

Carl Persson slår sitt personliga målrekord. Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån

Utan att det på något sätt var tal om något bombardemang från Rögles forwards, så var Malmö under press och låg under klart i både skottförsök totalt som på mål. Man var under rejäl press från sin rival.

Malmö var dock farligare när man väl var uppe. Först var det Fredrik Händemark som på något sätt missade öppet mål. Eller ja.. Calvin De Haan stormade in och styrde bort pucken från mål på något mirakulöst sätt.

Men detta var innan Lauri Pajuniemi ”snipade” in ledningsmålet. Därefter sköt Isac Nilsson i stolpen för Malmö. Alla dessa tre situationer, samtidigt som man bara hade två skott på mål inklusive målet. Det var siffrorna en kvart in i matchen.

Men Rögle skulle svara genom Dennis Everberg, efter en vass spelvändning där Rögle visade stor skicklighet. Dock skulle det visa sig vara starten på en riktigt bra Malmö-period mot slutet av första. Fredrik Händemark, framförallt, testade Arvid Holm flera gånger.

Slår personligt målrekord

Det skulle visa sig att det var Malmös kväll i Ängelholm. I den andra perioden gjorde Waldemar Von Barnekow 2–1 innan Axel Sundberg fyllde på till 3–1. I powerplay reducerade sedan Felix Nilsson för Rögle i powerplay. En riktigt spännande tredje period i derbyt väntade, men Malmö visade direkt att man ville vinna kvällens derby.

Robin Hanzl gjorde mål för tredje gången på fyra matcher och gav Malmö en trygg ledning. Sedan var det dags för en av seriens allra bästa spelare de senaste månaderna, Carl Persson, att göra mål. Detta efter en läcker passning från Axel Sundberg.

Med det slog Carl Persson sitt egna målrekord. 17 mål på 34 matcher står han på i nuläget med många matcher kvar att spela.

Persson är nu delad trea i skytteligan med Jere Innala och efter Jonathan Dahlén och Oscar Lindberg.

Det 17:e målet kom nämligen i öppen bur till 6–3 med bara två minuter kvar. Innan matchen var slut gjorde Lucas Ekeståhl-Jonsson 4-6, men det räckte inte till annat än lite förbättrade förlustsiffror.