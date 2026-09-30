Klart: Lånar ut forwarden till Hockeyallsvenskan

Egor Polin i Örebro.

Foto: Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Förra säsongen blev det 21 poäng i SHL för Egor Polin. Den här försäsongen har han haft det tuffare och hamnat utanför laget i Örebro. Det har blivit sparsamt med speltid i säsongsinledningen och när Liam Danielsson nu är på väg tillbaka väljer de att låna ut honom. Det blir då istället en återkomst till Södertälje SK.

Det var där han slog igenom säsongen 24/25 med 27 poäng på 50 matcher i Hockeyallsvenskan.

Nu står det alltså klart att det blir en återkomst till klubben. Där hoppas 22-åringen på att få fart på spelet igen. SSK hoppas samtidigt att han kan vara en toppspelare för dem.

– Vi har hög konkurrens om platserna på forwardsidan och ser det här som en bra möjlighet för Egor att spela bra minuter under veckan. Utlåningen gäller till att börja med resterande del av denna vecka, säger Henrik Löwdahl.

Egor Polin har Tranås som moderklubb men har även spelat juniorhockey i HV71. Nu blir det alltså en vecka i Hockeyallsvenskan innan det återstår att se vad som händer med den rappa forwarden.