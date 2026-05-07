Löftets skräckskada: Riskerade amputation

Viktor Lodins skräck-skada i SHL skapade starka reaktioner. Nu kan Brynäs 19-årige Gustav Hillström berätta om samma oro.

– Man är bara tacksam att det ska bli bra och att jag kan vara här och träna nu, säger löftet till Gefle Dagblad.

Gustav Hillström drabbades av samma skräckskada som Färjestads Viktor Lodin. Foto: Bildbyrån (montage).

Till nästa säsong hoppas Gustav Hillström kunna etablera sig som ordinarie i Brynäs och SHL. Men innan dess väntar en tid av rehabilitering. Några veckor innan Viktor Lodin drabbades nämligen den 19-årige centern av samma skräckskada. Därmed kan han nu visa upp ett liknande ärr som går över hela höger lår.

Tacklingen, som ledde till inre blödning, tre operationer och ambulansflyg, skedde under U20-slutspelet, mot Luleå.

– Dom kallade in en specialistläkare som gjorde sista operationen. Jag är såklart väldigt tacksam att allt gick så pass bra som det gjorde, berättar Gustav Hillström för Gefle Dagblad.

– Jag hoppas kunna komma igång och springa snart och målet är att vara fullt återställd och gå på is i augusti, fortsätter han om statusen inför 2026/27.

Om inte den sista operationen lyckats hade Hillström, i värsta fall, fått amputera benet. Anledningen till det långa ärret är att man var tvungna att öppna upp för att stoppa blödningen.

– Man är bara tacksam att det ska bli bra och att jag kan vara här och träna nu, säger Gustav Hillström till GD.

