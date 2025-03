Stängs av: ”Medför stor skaderisk”

Skellefteås Andreas Johnson anmäldes till disciplinnämnden efter tisdagens kvartsfinalmöte.

Nu står det klart att stjärnan stängs av för tackling på Färjestads kapten Linus Johansson, i 4–2-matchen.

Andreas Johnsons tackling på Linus Johansson. Foto: Bildbyrån och TV4.

Det var i andra perioden av tisdagsmötet mellan Skellefteå och Färjestad som Linus Johansson tacklades in i målburen. Straffet på isen blev då endast två minuter för hemmalagets Andreas Johnson, men morgonen efter stod det klart att stjärnan riskerade ytterligare straff.



Players Safety Group anmälde Skellefteå-forwarden efter 4–2-matchen.



”I andra perioden när det återstår 15.27 så sker det en Charging. Pucken är i Färjestads zon och Färjestad-spelaren Nr 59 Linus Johansson står vid målburen. Skellefteå-spelaren Nr 14 Andreas Johnson kommer med fart och tacklar Johansson i ryggen så att Johansson kastas in med kraft i målburen. Denna tackling medför stor skaderisk och Johansson har igen möjlighet att försvara sig. Alternativ bestraffning är Checking from behind”, skriver man i anmälan.

Så lång blir avstängningen

Nu har beslutet kommit från nämnden.



Andreas Johnson stängs av i två matcher och får böter på 25 000 kronor.



”Nämnden finner det utrett att Andreas Johnson gjort sig skyldig till i första hand Checking from behind. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Andreas Johnson ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.”, skriver man i beslutet.



Anledningen till det lite större straffet är bland annat att Johnson både i april och november anmälts till disciplinnämnden. Smällen på Johansson räknas därmed som återfall.



Se tacklingen här.

Johnsons svar: ”Inte vårdslös”

I samband med anmälan har även spelaren själv skickat in sin bild av det hela.



”Jag åker mot pucken som ligger vid målburen och min avsikt är att vinna pucken och ytan runt den. Jag trycker till # 59 Johansson i ryggen men upplever inte kraften som stor vilket även bilderna visar när målburen inte flyttar sig från sitt läge. Jag köper att det blir en tvåa men är frågande till varför denna knuff i ryggen in i målburen anmäls när andra liknande situationen som utförs med större kraft där målburen flyttas inte anmäls eller bestraffas. Jag tycker inte att förseelsen är vårdslös, hade den varit det hade målburen flyttat sig från sitt läge.”, skriver stjärnan.