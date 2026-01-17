Skellefteås galna vändning – i slutminuten: ”Det var grymt skönt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tre poäng i ryggsäcken med mindre än två minuter kvar.

Då plockade Skellefteå AIK fram sitt främsta vapen, Oscar Lindberg, som på egen hand vände på steken.

– Jag lider med alla i laget, säger Örebro-tränaren Niklas Eriksson till TV4.

Oscar Lindberg räddade hemmalaget. Foto: Pär Bäckström / BILDBYRÅN / COP 225 / PB0054

Örebro Hockey var på god väg mot tre OERHÖRT viktiga poäng i bottenstriden.

Men med sitt 24:e och 25:e mål såg Oscar Lindberg till att Skellefteå skulle sno samtliga poäng.

– Det var grymt skönt att kunna göra det, säger han till TV4.

Örebro var nära segern

För reservmålvakten Jani Lampinen blev det säsongens första seger i SHL, efter att ”bara” ha vunnit matcher på lån i MoDo. Det har varit en svår säsong för honom.

– Det kändes helt fantastiskt, säger han.

Örebro försvarade sig väl över hela matchen, där Skellefteå sköt totalt över 40 skott. Men Teemu Turunens mål i den första perioden skulle inte räcka hela vägen fram. För Oscar Lindbergs dubbel i den näst sista och sista minuten snodde alla poäng till hemmalaget Skellefteå.

Efter matchen fick Niklas Eriksson frågan om han kände medlidande med Jhonas Enroth i mål.

– Jag lider med alla i laget, svarade Örebro-tränaren.