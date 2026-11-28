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Cam Abbott var inte nöjd med hemmasupportrarna.

Färjestad BK körde över Skellefteå AIK med 6-3 och ångar på i toppen av SHL.

Trots det var det en irriterad bortacoach på presskonferensen efter matchen, som främst var förbannad på hemmalagets supportrars agerande mot Viktor Lodin.

– Jag blev verkligen bestört över att fansen skrek ”skada Lodin” i kväll och hade sådana ramsor. För mig, en organisation som Skellefteå, som gärna framställer sig som sund och ordentlig, och med barn på läktaren dessutom – det är inget jag kan acceptera, säger han.

Får medhåll av Hermansson

Abbott var märkbart besviken och markerade tydligt vad han tyckte om agerandet från hemmaklacken.

– Jag står inte bakom det. Det är verkligen vidrigt. Att heja på sådant när spelare ligger skadade på isen. Vi måste se till att föregå med gott exempel, och vår utmaning är att få bort det där, för jag tänker inte acceptera det, säger han.

Färjestads tränare får också medhåll av sin kollega i Skellefteå.

– Jag tycker att det är helt fel. Man ska uppskatta sporten, man ska uppskatta tävlingen och motståndaren. Sedan behöver man inte gilla dem. Men att hålla på och tycka att vi ska skada någon, det står inte vi bakom, säger Daniel Hermansson.