Bakslag för Skellefteå: ”Det tar sin tid”

Målvaktsskadorna fortsätter att ställa till det för Skellefteå.

Knappt två veckor efter Linus Söderströms operation ger lagläkaren Karin Granberg nu en uppdatering i Norran.

– Jag tror inte att han är tillbaka före jul, säger Granberg till tidningen.

Gustaf Lindvall och Linus Söderström. Foto: Bildbyrån (montage).

”Det handlar inte om en ny skada utan om besvär som funnits sedan februari. Det har sett bra ut periodvis, men sedan vi gått på is kan vi se att Linus inte kan belasta fullt ut, vilket gör att ett ingrepp nu är nödvändigt”



Orden kom från Skellefteås lagläkare Karin Granberg när SHL-klubben, i början av september, meddelade att Linus Söderström skulle tvingas till operation, och därmed bli borta till årsskiftet. Samtidigt återfanns Gustaf Lindvall även på skadelistan.



Nu, knappt två veckor efter Söderströms operation, kommer en uppdatering kring Skellefteå-duon.



– Operationen gick bra! Operatören var nöjd med ingreppet, säger Granberg till Norran och fortsätter:

– Jag tror inte att han är tillbaka före jul. Det måste läka först, och sedan gäller det att bygga upp det han har förlorat under läkningstiden. Men både vi och Linus är hoppfulla.



När det gäller Lindvall är tonerna inte lika positiva.



– Det tar sin tid, då det är ett steg framåt och sedan ett steg bakåt. Det är svårt att ge någon diagnos i och med att det blir bakslag så fort han ökar belastningen, förklarar Granberg för tidningen.

Strauss Mann spikade igen

Sedan det där beskedet kring Söderström har Skellefteå även plockat in Strauss Mann som alternativ på målvaktssidan. Den fem år yngre Jani Lampinen har därmed fått välbehövlig avlastning, vilket även resulterat i två segrar. Senast, mot Linköping, var det Mann som spikade igen i 4–0-segern.



Utöver Söderström och Lindvall finner vi även Måns Forsfjäll på Skellefteås skadelista. Granberg menar dock att backen inte riktigt är redo att träna med laget i röd tröja (ej tacklingsbar).

