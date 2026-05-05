Oscar Lindbergs VM-svar: ”Måste kolla upp”

SM-guldfirandet pågår fortfarande när Oscar Lindberg får frågan om VM med Tre Kronor. Då medger SHL:s MVP att han är skadad.

– Det är inte superbra, säger han om sin axel till Norran.

I all segeryra som följt finalserien mot Rögle har många glömt den smäll Oscar Lindberg fick mot axeln i lördags. Nu, med Le Mat-pokalen i ena handen, berättar Skellefteås och SHL:s MVP att han dras med en skada efter just den.

– Det är inte superbra. Jag ska kolla vidare i veckan, så får vi se vad status är, säger han till Norran under guldbanketten.

Stjärnan, som nu har tre SM-guld, tror inte att det är någon fara till hösten. Däremot ser VM-spel med Tre Kronor mindre troligt ut.

– Jag måste kolla upp lite med axeln innan jag ens kan fundera. Men det tror jag inte… svarar han när tidningen frågar om mästerskapet i Schweiz, senare i maj.

– Jag har sagt det att jag kan inte ens börja titta på nästa säsong än. Nu ska jag njuta och vila upp sig. Jobbet måste göras, men det får bli när vi är klara med firandet, svarar han även om sin försäsongsträning inför 2026/27.

Oscar Lindberg har tidigare varit med och säkrad VM-guld vid två tillfällen, 2013 och 2017. Dock var senaste gången han ställde upp för Tre Kronor i ett mästerskap 2023.

