Kronwall: ”Kan räkna upp tio som är bättre än Luleås bästa”

”Det är ett lag på isen” hördes tydligt i TV4 när Skellefteå 3–0-besegrade sina rivaler från Norrbotten. Experten, Staffan Kronwall, fyllde sedan på i kritiken mot Luleå.

– Gång på gång… det har hänt några gånger, absolut, och det är inte meningen, svarar Thomas Berglund efter en tidigare kommentar i sändningen.

Staffan Kronwall och Luleå-kaptenen Erik Gustafsson. Foto: Bildbyrån (montage).

”De hade dominansen i början och sen kommer vi tillbaka och gör det bra. Vi behöver hålla spelet uppe i längre perioder”.



Analysen var Thomas Berglunds efter första perioden i Skellefteå under tisdagen när ställningen var 0–0. Ändå högg han snabbt tillbaka när TV4:s Staffan Kronwall menade att hemmalaget fick transportera pucken genom mittzonen gång på gång.



– Gång på gång… det har hänt några gånger, absolut, och det är inte meningen. Det behöver vi förbättra. Det har vi pratat om också, svarar Berglund.



I andra perioden blev det sedan tydligt att Luleå inte gjorde sin bästa match för säsongen.



– Lite slarvigt. Man är inte riktigt redo där tycker jag. Samtidigt som Skellefteå är på tårna, framåtlutade och redo, säger Kronwall när Arvid Lundberg öppnar målskyttet 32 sekunder in i andra perioden.

–Det är lite dålig kommunikation mellan Allard och Gustafsson i första läget. Någon borde kunna plocka upp Arvid i ett tidigare skede. Det finns en lucka för Bryggman att hitta, vilket han också gör, fortsätter experten.

”Kan räkna upp tio i Skellefteå AIK som är bättre än Luleås bästa”

Därefter kom även 0–2 efter ett pucktapp i offensiv zon.



– De måste på något sätt bryta det som pågår. Det är ett lag på isen, säger kommentatorn Johan Edlund i sändningen.



Inte heller i tredje kunde Norrbottningarna få hål på Strauss Mann, och plötsligt hade man två raka matcher utan ett mål framåt, efter att Rickard Hugg punkterat det hela med 3–0 i tom bur.



– Sett över 60 minuter är man det klart bättre laget. Man vinner fler kamper och jag kan nog räkna upp tio spelare i Skellefteå AIK som är bättre än Luleås bästa spelare idag, som för övrigt är Joel Lassinantti, skulle jag vilja säga. Starkt av Skellefteå. Luleå fortsätter att svaja i prestationerna, säger Staffan Kronwall.



När Thomas ”Bulan” Berglund sedan möter TV4 erkänner han att Skellefteå var bättre.



– De är bättre än oss och vi är kanske inte där vi vill vara. Vi var på väg upp, men sen har vi inte den där riktiga pushen. Vi gör ett försök ändå att komma ikapp i tredje, men det är så dags då. Det kuggar inte riktigt i. Vi behöver samla oss de här sista två matcherna före uppehållet. Just nu behöver vi få styrka tillsammans, säger tränaren.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects